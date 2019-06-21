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Жители Смелы нашли решение постоянных проблем с отоплением

21 июня, 17:10

Горожане хотят перейти на автономное отопление


Жители многострадальной Смелы в Черкасской области из-за постоянных проблем с теплоснабжением хотят перейти на автономное отопление. Но сделать этого горожане не могут. Почему – узнавали журналисты "Сегодня".

Жительница села Марина установила у себя дома автономную систему отопления ее еще в 2005 году. Тогда женщина отдала за газовый котел тысячу гривен, и ни разу не пожалела.

"Довольны, что меньше платить, что тепло тогда, когда мы хотим. Поедем в гости, прикрутили на минимум", – рассказала "Сегодня" Марина Кучер.

От централизованного теплоснабжения в Смеле уже отказались треть горожан. Ведь последние несколько лет тут отопительный сезон стартует с большим опозданием. В частности, в прошлом году жители в своих квартирах, дети в школах и садиках, и больные в больницах – мерзли до 16 ноября.

Сейчас более тысячи горожан хотят установить индивидуальное отопление. Для этого надо отключиться от централизованного отопления, но теплоснабжающая компания не дает на это разрешения. Возмущенные горожане пошли с этой проблемой в горсовет.

Глава теплоснабжающей компании признает: разрешений действительно не дают. По его словам, от отопления нужно отрезать целые дома, а не отдельные квартиры.

"Запрещено законом. Я не хочу завтра сидеть в тюрьме. Те, кто останутся на централизованном отоплении, а таких людей будет достаточно большое количество, они будут иметь повышенный тариф. Однозначно, система будет разбалансирована", – рассказал "Сегодня" директор КП "Смелакоммунтеплоэнерго" Станислав Голубец.

Люди отказываться от своих планов тоже не намерены и уже готовятся к новым забастовкам.

Напомним, ранее в Смеле от холода страдали более 55 тысяч горожан из-за многомиллионных долговОднако после лично распоряжения президента Украины, 16 ноября в Смеле к газу подключили все котельные и дали тепло людям.

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Тег отопление, отключение, Смела, Черкасская область

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