Жители Винницы увлеклись фехтованием: видео

Тренеры говорят, что фехтование – очень безопасный вид спорта и полезен даже для пенсионеров

Реклама

Жители Винницы взяли в руки мечи и начали фехтовать. Там верят, что этот спорт помогает избавиться от боли в спине, укрепить сердце и снять стресс. А еще он очень полезен для пожилых людей.

На первый взгляд фехтование легкое дело. И даже опытный спортсмен устает уже через пять минут. Егор Середницкий говорит, что занятия отнимают много энергии. А еще он рассказывает о том, что благодаря им научился контролировать эмоции.

"Нужно всегда контролировать свои эмоции, когда ты в бою. Нельзя срываться во время боя" – объясняет Егор Середницкий фехтовальщик.

Ради занятий Вадим Кричковский преодолевает 60 километров – на тренировку ездит из района. Говорит, спорт не только интересный – он вполне безопасен:

"Я должен заботиться о себе и не могу себе позволить травмироваться. Этот спорт вообще не травматичный. Абсолютно тот же фитнес, но интересный, который тренирует силу, который тренирует точность".

А еще укрепляет здоровье, избавляя от боли в спине и помогает похудеть. Тренер Алина Таха утверждает, что фехтование развивает и логику, потому что каждое движение и удар нужно тщательно, но быстро планировать.

"Оздоровление нервной системы, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной системы так и интеллектуальной" – говорит Алина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Деньги за увлечения: как и сколько можно заработать на своих хобби"

На занятиях можно и подтянуть английский – шутит тренер Омар Таха. Он из Египта и украинский еще не выучил:

"Я немножко говорю по-русски, но в основном на английском. Поэтому все основные движения в фехтовании объясняю английском. на занятиях меня все понимают. Поэтому это супер".

Для пожилых людей фехтование это самый безопасный способ омоложения – убеждают тренеры. Проходят боли в суставах, улучшаются кровообращение и работа сердца, ведь мышцы в постоянном тонусе.

Напомним, ранее новостям "Сегодня" стали известны самые популярные хобби украинцев. Любимым спортивным времяпрепровождением украинцев стали покатушки.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама