Спорт, рыбалка и не только: стали известны самые популярные хобби украинцев

Любимым спортивным времяпрепровождением украинцев стали покатушки на велосипедах / Фото: Мила Князьская-Ханова

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Недавно компания OLX провела опрос, по результатам которого оказалось, что хобби есть у 72,7% украинцев. И только 14% заявили, что не имеют никаких увлечений.

Что касается самых популярных пристрастий, то каждый пятый украинец занимается спортом, один из десяти увлекается музыкой (при этом большинству достаточно просто слушать песни). В пятерке самых популярных хобби также коллекционирование, охота и рыбалка, и творческое рукоделие.

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По степени популярности увлечения распределились следующим образом:

спорт — 20,36%;

коллекционирование — 14,47%;

охота и рыбалка — 14,31%;

музыка — 13,18%;

творческое рукоделие — 10,25%;

путешествия — 8,45%;

чтение — 7,87%;

танцы — 0,75%;

другое — 9,7%.

"Среди тех, кто выбрал спорт, 42% ездят на велосипеде, 17% занимаются фитнесом, 12% — футболом. Каждый десятый респондент выбрал для себя более редкие активности: боулинг, американский футбол, автоспорт, спортивный туризм, триатлон и сквош. Среди необычных спортивных увлечений историческое фехтование и дрон-рейсинг. Поклонники спорта достаточно дисциплинированы — 40% занимаются больше трех раз в неделю, еще 38% — не менее двух. При этом 4 из 10 тренируются сами, остальные — с друзьями, тренером, семьей", — отмечают аналитики OLX.

Что касается коллекционирования, то чаще всего украинцы собирают монеты — 28%. Также многие рассказывали о том, что собирают статуэтки, часы, модели машин; некоторые предпочитают коллекционировать более необычные вещи, например, мини-бутылочки из-под алкоголя, медицинские инструменты и т.д.

Несмотря на то, что рыбалка и охота стали одними из самых популярных увлечений, они по совместительству и одни из самых неприбыльных. Так, это не приносит прибыль 91% опрошенных украинцев.

Новости "Сегодня" рассказывали, как мама в декрете превратила хобби в успешный бизнес с авторской пастой.

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