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Житомирщина в огне: что и где горит в области

17 апреля, 09:10

Тина Наринецкая

Спасатели продолжают тушить огонь в экосистемах

В Житомирской области спасатели продолжают тушить масштабные пожары в экосистемах. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Вечером 16 апреля в области работники ГСЧС боролись с 48 пожарами. Всю ситуацию только ухудшал сильный ветер – его порывы тут достигали до 17-22 метров в секунду. Итак, пламя тушили в:

Микрорайон Малеванки в Житомире. Тут пламя охватило лесной массив недалеко от жилого сектора. На месте работали два отделения спасателей (девять человек).

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Овручский район. У села Рудня загорелась сухая трава, а позже пламя перебросилось на лес. Огнем были охвачены 50 гектаров. Также существовала угроза распространения пламени на село и лесной массив – вчера на месте пожара работали 60 спасателей. К тушению огня привлекли девять единиц спецтехники.

Напомним, 16 апреля Киев накрыл смог – в воздухе были зафиксированы продукты горения. Причиной задымленности оказались пожары в Зоне отчуждения и в Житомирской области, а также северо-западный ветер.

Видео: ГСЧС

Кроме того, в Чернобыльскую зону рано утром 17 апреля отправился мэр Киева Виталий Кличко.

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Житомир спасатели огонь пожар ГСЧС житомирская область тушение

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