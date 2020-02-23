Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,42

Жизнь в обсервации: что нужно эвакуированным украинцам в Новых Санжарах

23 февраля, 00:15

Еды хватает - убеждают в медцентре Нацгвардии

Такого количества известных людей, чиновников Новые Санжары не видели, пожалуй, давно. После визита секретаря СНБО, в медицинский центр на автомобиле с дипномерами приехала посол Аргентины. Она привезла вещи, о которых просили ее сограждане.

"Во-первых, хочу поблагодарить украинское правительство и президента за заботу о наших гражданах, за проявленную солидарность. Мы привезли немного вещей, которые наши граждане попросили, немного личных вещей, немного средств гигиены", – говорит Елена-Летиция Сикусински, посол Аргентины.

Послу передают и игрушечного медведя для самой младшей из эвакуированных – трехлетней аргентинки. Игрушку привезли отец с дочерью, приехавшие в Новые Санжары из другого города.

"Мы приехали из города Светловодска, мы увидели эту беду по телевизору и решили что не оставим своих сограждан в беде, и решили приехать помочь, поддержать и подарок подарить самому младшему ребенку", – делится Виталий Комаров.

Все передачи сначала принимают представители Красного Креста и уже после передают в медицинский центр. Поэтому игрушка, как пообещали, обязательно попадет к малышке. А вот еду для эвакуированных больше принимать не будут. Так решили после совещания.

"Продукты питания в целях безопасности мы не можем передать, продукты просьба не везти. Средства гигиены, соки могут вызвать аллергию. Вода, если бутылированная и запечатанная, да пожалуйста. Не везем фрукты, продукты питания, этим обеспечены", – говорит Ирина Плюснина, представитель Красного Креста из Полтавы

В тренде
Потери с обеих сторон: что известно о наступлении боевиков на Донбассе

Те продукты, которые уже призли в медцентр – отдадут в местную школу-интернат или в местную центральную районную больницу.

Между тем, утром 22 февраля в медцентр в Новых Санжарах прибыли медики-эпидемиологи, чтобы взять анализы на коронавирус. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Александр Махов. По словам журналиста, медики прибыли утром, еще до обеда. Они взяли мазки из носовой полости у всех, кто летел на самолете из Китая: у него, эвакуированных, медиков и членов экипажа.

Позже стало известно, что специалисты Министерства здравоохранения Украины, которые прибыли в Новые Санжары, провели обследование эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев, и не обнаружили у них симптомов коронавируса.

Реклама

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

видео Китай помощь Новые Санжары коронавирус эвакуация украинцев

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новые Санжары: все подробности о карантине и протестах из-за коронавируса
Новые Санжары: все подробности о карантине и протестах из-за коронавирусаДругие регионы
Зима закончится мерзко: погода в конце февраля резко изменится
Зима закончится мерзко: погода в конце февраля резко изменитсяУкраина
В Сумах мужчина помог человеку с инвалидностью, а потом жестоко убил
В Сумах мужчина помог человеку с инвалидностью, а потом жестоко убилДругие регионы
"Где дороги?": таксист сорвал выступление мэра Николаева (видео)Другие регионы
Украинцев из Уханя везут в
Украинцев из Уханя везут в "Новые Санжары": что известно о санаторииУкраина
Эвакуация украинцев из Китая: глава Полтавского облсовета сделал громкое заявление
Эвакуация украинцев из Китая: глава Полтавского облсовета сделал громкое заявлениеДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...