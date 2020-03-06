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"Зря дорогу латали": Зеленский прилетел в Кременчуг на вертолете (видео)

6 марта, 13:46

Татьяна Очеретяна

Вертолет приземлился на территории вагоностроительного завода

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Кременчуг Полтавской области с рабочим визитом. К приезду главы государства в городе тщательно готовились – посреди ночи засыпали ямы на дорогах. Однако, как оказалось, зря. Президент прибыл в город на вертолете. Видео опубликовали в соцсетях и местных пабликах.

"Зря ночью латали дорогу!", – написали в публикации в Telegram.

По словам комментаторов, вертолет приземлился на территории Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ).

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Сообщается, что Зеленский должен посетить КВСЗ и АвтоКрАЗ.

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Напомним, недавно Зеленский в Полтавской области проверил, как проходит реконструкция областной клинической больницы. Он осмотрел помещения больницы и ему показали современную медицинскую технику.

Кроме того, во время визита в Полтавскую область глава страны встретился с послами стран G7 и главой Представительства ЕС в Украине. Они обсудили дальнейший курс Украины. Президент заявил, что смена правительства никак не повлияет на приоритеты украинской политики.

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вертолет визит Кременчуг Владимир Зеленский

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