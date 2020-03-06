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В Кременчуге ночью к приезду Зеленского срочно засыпали "вековые" ямы (фото, видео)

6 марта, 09:58

Татьяна Власенко

Коммунальщики вышли на работу, когда стемнело

В городе Кременчук Полтавской области, куда сегодня, 6 марта, с рабочим визитом прибудет президент Владимир Зеленский, ночью срочно ремонтировали дороги. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По их словам, дорожники в Крюкове (спальный район Кременчуга, – Ред.) в первую очередь засыпали большие ямы.

"В срочном порядке засыпают ямы к приезду президента. Там ямы много лет не ремонтировали. Люди сами засыпали щебнем", – пишут очевидцы.

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Другие жители отмечают: "Нужно срочно делать стыки на мосту, а лучше завтра с утра до вечера".

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Также люди пишут, что "бессонная ночь работникам была обеспечена", так как объем задач очень большой.

Видео: h_kremenchug/Telegram

Напомним, вчера, 6 марта, во время рабочей поездки в Полтавскую область президент Владимир Зеленский осмотрел санитарный вертолет Ми-8МТВ-1 и дал нагоняй местному руководству СБУ.

Также во время визита в Полтавскую область Зеленский встретился с послами стран G7 и главой Представительства ЕС в Украине и обсудил вопросы дальнейшего курса Украины, заявив, что смена правительства никак не повлияет на приоритеты украинской политики .

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дороги Кременчуг Владимир Зеленский

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