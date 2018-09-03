Зверское убийство ученого в Николаеве: подозреваемый оказался его родственником

Подозреваемый в убийстве ученого Николая Шитюка, тело которого нашли в арендованной квартире в Николаеве, оказался его дальним родственником. Об этом рассказал и.о. начальника Центрального отдела полиции ГУНП в Николаевской области Виктор Прокудин, сообщает "112".

"Установлено, что к совершению указанного преступления причастен 24-летний мужчина, житель Николаевского района. Он является дальним родственником потерпевшего", – рассказал Прокудин.

Как выяснилось, подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Напомним, 2 сентября правоохранители задержали 25-летнего жителя Николаевского района, подозреваемого в убийстве украинского профессора Николая Шитюка. Мужчина был задержан полицейскими на остановке общественного транспорта в момент, когда собирался ехать в город. По его словам, смертельные ножевые ранения он нанес пострадавшему из-за внезапно возникшей на почве личных взаимоотношений ссоры.

Ранее мы писали, что тело профессора с признаками насильственной смерти нашли в том же доме, в котором в 2012 году изнасиловали Оксану Макар.

Николай Шитюк – академик Украинской академии исторических наук, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. Ученый был одним из наиболее известных в Украине и за ее пределами исследователей Голодомора 1933 года.