Убийство украинского ученого: полиция задержала подозреваемого

По словам задержанного, он совершил преступление из-за личной ссоры с убитым. Правоохранители изъяли у мужчины орудие убийства

Правоохранители задержали 25-летнего жителя Николаевского района, подозреваемого в убийстве украинского профессора Николая Шитюка. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции области.

"Сегодня его задержали оперативники управления уголовного розыска и Центрального отдела полиции неподалеку от места проживания. Сейчас все обстоятельства преступления выясняют следователи", – отмечено в сообщении.

Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе промониторили большое количество записей с камер видеонаблюдения, расположенных в разных зданиях в районе дома, где было совершено убийство, и в результате установили личность злоумышленника, а также вычислили возможные места его пребывания.

Мужчина был задержан полицейскими на остановке общественного транспорта в момент, когда собирался ехать в город. По его словам, смертельные ножевые ранения он нанес пострадавшему из-за внезапно возникшей на почве личных взаимоотношений ссоры.







Также известно, что с места происшествия преступник забрал некоторые вещи потерпевшего, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.

Следственным отделением Центрального отдела полиции проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам ч. 2 ст.115 УК Украины "Умышленное убийство". Подозреваемому грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Николай Шитюк – академик Украинской академии исторических наук, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. Ученый был одним из наиболее известных в Украине и за ее пределами исследователей Голодомора 1933 года.

Ранее мы писали, что тело профессора с признаками насильственной смерти нашли в том же доме, в котором в 2012 году изнасиловали Оксану Макар.

Не так давно в Николаеве военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из-за ревности убил женщину.



