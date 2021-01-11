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5000 долларов за закрытое дело: в Запорожье прокурора поймали на взятке (фото)

11 января, 18:14

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Мужчину задержали, когда тот получал деньги

В Запорожской области военный прокурор погорел на взятке. Он требовал деньги от военного за закрытие уголовного производства.

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Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

Она рассказала, что за "услугу" руководитель военной прокуратуры хотел получить 5000 долларов (около 140 тысяч гривен). Его задержали его во время получения денег. Нарушителю скоро сообщат о подозрении и выберут меру пресечения.

Венедиктова отметила, что за период ее работы на нарушениях разоблачили уже 20 прокуроров.

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"Мы категорически не терпим любые поступки, которые бросают тень на профессию или позорят наш институт. Отвечать имеет каждый – работник это прокуратуры, рядовой прокурор или руководитель. Здесь нет и не может быть никаких "своих", - написала она.

Напомним, ранее бывший коп пытался за 1 млн долларов "купить" должность начальника полиции Ровенской области.

Кроме того, в Умани разоблачили во взяточничестве начальника сектора отдела полиции и его посредника.

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взятка прокуроры Запорожская область Ирина Венедиктова
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