Американка пыталась провезти контрабандную спецтехнику в Запорожье

В аэропорту Запорожья во время оформления авиарейса из Турции "Сабиха – Запорожье" задержали гражданку США, которая пыталась провезти в город контрабандные слуховые аппараты. Об этом сообщили в местной таможне.

Американка выбрала упрощенный порядок таможенного контроля без заполнения таможенной декларации. После пересечения "зеленого коридора" в ее багаже обнаружили 88 слуховых аппаратов и три зарядных устройства к ним. Таможенники посчитали, что общая стоимость этих изделий превышает необлагаемую пошлинами норму.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам статьи 472 Таможенного кодекса Украины. Слуховые аппараты изъяты до решения суда.

Ранее глава украинского правительства Владимир Гройсман рассказывал, как правительство будет бороться с контрабандой. Премьер подчеркнул, что давление правоохранителей на контрабандистов будет только усиливаться.

Напомним, 20 июня Кабинет министров утвердил план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне, разработанный Гройсманом совместно с силовыми ведомствами и ГФС. Глава правительства заверил, что весь силовой блок показал "полную готовность и решимость в борьбе с контрабандой", ведь существование такого позорного явления влияет на развитие экономики и, по его словам, разрушает промышленность.