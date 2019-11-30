Бандитизм, грабежи и разбой: копы задержали подозреваемых, оперативное видео

В Запорожской области полицейские провели масштабную спецоперацию, в ходе которой были задержаны пятеро членов банды, подозреваемых в совершении 20 тяжких преступлений.

Как сообщили в пресс-службе Департамента стратегических расследований, копы установили, что организовали банду отец и двое его сыновей, которые привлекли к преступной деятельности жителей Запорожья в возрасте от 20-ти до 38-ми лет.

"Преступная группа совершала тяжкие и особо тяжкие преступления: разбойные нападения, грабежи, кражи, в том числе из автомобилей, квартир и личного имущества граждан, похищения людей с последующим вымогательством денег. Ни один из участников ОПГ официально не работал, а некоторые из них уже были осуждены за совершение аналогичных преступлений", – заявили в полиции.

Были собраны материалы, которые подтверждают причастность членов банды к совершению не менее 20 преступлений на территории Запорожской области: только за этот год бандой было совершено 10 преступлений, в том числе с применением оружия. Деньги, полученные преступным путем, они тратили на дорогие автомобили, вещи и отдых.

"Сегодня (30 ноября – Ред.) правоохранители проводят 46 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов, в местах хранения похищенных вещей и цехах, где они переплавляли похищенные кабели. По результатам мероприятий изъято оружие и боеприпасы, деньги, автомобили, наркотики и тому подобное", - отметили копы.

При этом, по данным оперативников, банда имела немалый арсенал оружия и при задержании могла оказать серьезное сопротивление, а потому было решено привлечь к операции бойцов спецподразделения КОРД, батальон полиции особого назначения, отдел быстрого реагирования и взрывотехническую службу.

В результате задержаны пять человек, в том числе организаторы банды. Еще один из участников скрывается на территории России. После завершения процессуальных мероприятий задержанным будет сообщено о подозрении, полиция готовит ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование уголовного производства, открытого по статьям "незаконное лишение свободы или похищение человека", "кража", "грабеж", "разбой", "вымогательство", "умышленное уничтожение или повреждение имущества", "бандитизм", "незаконное завладение транспортным средством", "хулиганство" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Полицейские принимают меры для розыска и задержания других фигурантов.

Отметим, что недавно полиция разоблачила злоумышленников, промышлявших вымогательством и похищением людей в Херсонской области. Говорят, держали в страхе целый район – забирали у людей деньги, которые те якобы должны.

Также напомним о том, как в Черкассах мужчина похитил знакомую и требовал за нее выкуп. Задержали вымогателя во время передачи выкупа. Напуганную, избитую и ограбленную женщину освободили. По словам следователей, задержанный был знаком с потерпевшей.

Надо сказать, похищения – не редкость в Украине. Ранее мы разбирались, как в Украине похищают людей. С начала года в Украине более 500 человек были незаконно лишены свободы.

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