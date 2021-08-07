Будем честными. В Кирилловке продавцы шаурмы копят деньги на Tesla Model X (фото)

Во второй банке для чаевых работники фастфуда собирают деньги на еду

Работники фастфуда не прочь получить "прибавку" к зарплате от щедрых покупателей / Фото: коллаж "Сегодня"

В курортной Кирилловке заметили оригинальную банку для чаевых, которую установили в одной из торговых точек с фастфудом. Работники копят "на покушать" и на автомобиль.

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Об этом сообщает "Риа-Мелитополь".

На что копят деньги?

Работники фастфуда не прочь получить "прибавку" к зарплате от щедрых покупателей. Они написали на емкости для чаевых, что собирают на электромобиль Tesla Model X.

Та самая банка в фастфуде / Фото: Telegram-канал "Мелитопольграм"

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На витрине стоит еще одна банка, на ней написано: "Будем честными, на покушать". Туда также желающие могут бросить деньги "на чай".

А здесь уже просят на еду / Фото: Telegram-канал "Мелитопольграм"

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"У продавцов шаурмы в Кирилловке потребности от крайности в крайность: то на покушать, то на Теслу", – пишут местные жители в одном из мелитопольских пабликов.

Реклама В этих посудинах можно оставить чаевые / Фото: Telegram-канал "Мелитопольграм"

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