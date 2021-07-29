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В Кирилловке 17-летний парень перевернулся на квадроцикле. В каком он состоянии

29 июля 2021 12:55

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

На месте работали медики скорой помощи – юношу увезли в больницу

После ДТП на квадроцикле пострадавшего увели в больницу. Коллаж "Сегодня"

После ДТП на квадроцикле пострадавшего увели в больницу. Коллаж "Сегодня"

В Кирилловке Запорожской области 17-летний подросток перевернулся на квадроцикле во время движения. Парня с серьезными травмами госпитализировали.

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Об этом сообщили в Запорожском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook.

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В результате ДТП пострадавший получил такие травмы:

  • закрытую черепно-мозговую травму;
  • сотрясение мозга;
  • ссадины туловища.

Медики скорой помощи госпитализировали юношу в больницу.

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Напомним, ранее во Львовской области на трассе Киев – Чоп столкнулись два авто. В результате ДТП один человек погиб, четверо – травмированы.

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Кроме того, в Ровенской области в ДТП попал рейсовый автобус сообщения Киев – Вроцлав. В больницу были направлены 23 человека.

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности

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