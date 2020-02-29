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Что в мешке шевелится: женщину шокировала неожиданная находка (видео)

29 февраля, 05:58

Тина Наринецкая

Мешок женщина заметила на обочине трассы

Под Бердянском в мешке женщина нашла брошенных козлят. Забавное видео руководитель Бердянской общественной организации защиты животных Валентина Мамай опубликовала в Facebook.

Как выяснилось, женщина заметила на обочине трассы шевелящийся мешок. Сначала она подумала, что таким образом хозяева выбросили собаку или кота. Но увиденное стало для Валентины сюрпризом.

В мешке находились двое маленьких козлят. По ее словам, сейчас с малышами все хорошо.

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"Купила соску, молоко, пока в приюте вместе с охранниками на диване, дальше посмотрим", - сообщила женщина.

Ранее мы писали, что в Броварах Киевской области для спасения кошки развернули целую спасательную операцию. Животное упало в вентиляционную шахту и провело там 10 дней.

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А в Ирпене под Киевом спасали бездомного пса, который провалился под тонкий лед. Специалисты с помощью надувной лодки достали обессиленное животное на берег.

Кроме того, в Харькове из плена освободили шесть собак. Животные были голодные, слабые и напуганные.

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