Что в мешке шевелится: женщину шокировала неожиданная находка (видео)

Под Бердянском в мешке женщина нашла брошенных козлят. Забавное видео руководитель Бердянской общественной организации защиты животных Валентина Мамай опубликовала в Facebook.

Как выяснилось, женщина заметила на обочине трассы шевелящийся мешок. Сначала она подумала, что таким образом хозяева выбросили собаку или кота. Но увиденное стало для Валентины сюрпризом.

В мешке находились двое маленьких козлят. По ее словам, сейчас с малышами все хорошо.

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"Купила соску, молоко, пока в приюте вместе с охранниками на диване, дальше посмотрим", - сообщила женщина.

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