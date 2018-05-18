Дельфины "иммигрировали" к берегам Бердянска

Сегодня, 03:45

Многие годы этих млекопитающих здесь практически не видели


Ранее афалины, азовки и белобочки, обитающие в Черном море, были частыми гостями Азова. Но многие годы здесь их практически не видели.

Однако последние две-три недели эти милые млекопитающие активно резвятся в Бердянском заливе, постоянно попадая в фокусы камер и фотоаппаратов местных жителей и гостей города.

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По словам сотрудников территориального отдела "Азоврыбоохраны", появление дельфинов в водах залива связано с тем, что в последнее время в Азовском море существенно поднялся уровень солености воды. А с биохимией меняется и структура растительного и животного мира. В частности, с повышением уровня солености воды уменьшается количество бычка и увеличивается популяция камбалы.

Таким образом, здесь дельфины получают гораздо более подходящую для себя кормовую базу и поэтому активно перебираются к берегам Бердянского залива.

Специалисты предполагают, что в ближайшее время млекопитающие станут постоянными обитателями прибрежной акватории. Следовательно, подобные встречи станут частыми.

Кроме того, скоро в Бердянске можно будет увидеть двух маленьких кенгурят, которых привезли в местный зоопарк из Чехии. Возможности купить редких для Украины животных руководство зверинца ждало целых пять лет. Сейчас детенышам дали время на акклиматизацию и уже через месяц обещают представить публике.
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Источник:

Бердянск 24

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