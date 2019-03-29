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Гибель 18-летнего чемпиона: полиция Запорожья попросила о помощи

Сегодня, 11:46

Полиция обратилась к свидетелям смертельного ДТП с просьбой о помощи

Гибель 18-летнего чемпиона: полиция Запорожья попросила о помощи Запорожье Полиция обратилась к свидетелям смертельного ДТП с просьбой о помощи

После смертельного ДТП в Запорожье, в котором погиб 18-летний чемпион Украины, мира и Европы по кикбоксингу Александр Власенко, полиция открыла уголовное производство и призвала откликнуться свидетелей аварии.

"С целью объективного и непредвзятого расследования уголовного производства, а также выяснения всех обстоятельств ДТП, полиция обращается с просьбой откликнуться и обратиться по телефону (095) 687-57-67, свидетелей ДТП", – говорится в сообщении Нацполиции.

Ранее мы сообщали о том, что авария произошла вечером 27 марта, когда водитель грузовика с полуприцепом пытался выехать на главную дорогу, сдавая задним ходом, и в фуру врезался ЗАЗ молодого человека. В результате аварии чемпион погиб на месте, а его машина превратилась в груду металлолома.

По данным стражей порядка, водитель грузовика, мужчина 1984 года рождения, был трезв. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, по факту которого было открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.

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Тег ДТП, Запорожье, смертельное ДТП

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