Гибель ребенка в парке Запорожья: двоим чиновникам объявили о подозрении

Бывшего директора парка и его заместителя обвиняют в халатности

В Запорожье, где восьмилетняя девочка погибла после падения статуи медведя в парке, объявили о подозрении двоим чиновникам.

Об этом рассказал адвокат родителей ребенка Владимир Ляпин, сообщает 061.

По его словам, экс-директору коммунального предприятия "Дубовая Роща" и его заместителю инкриминируют служебную халатность, которая привела к гибели девочки.

Юрист объяснил, что подозрение вручили только через полгода после трагедии, поскольку пришлось ждать результатов от Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Как мы сообщали ранее, трагедия произошла 8 марта, когда на девочку рухнула статуя весом в 200 кг. Позже выяснилось, что фигура медведя не была закреплена и ее убирали, а потом она непонятным образом "вернулась" на место.

Напомним, ранее в Хмельницком бетонная плита упала на подростков, которые играли в гаражном кооперативе. 11-летний мальчик скончался на месте, у его товарища – черепно-мозговая травма и ушиб позвоночника.

А в Ровенской области 12-летнего мальчика насмерть засыпало песком.

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