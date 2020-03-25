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Хищники запорожского зоопарка оказались на грани голода из-за коронавируса

25 марта, 19:41

Екатерина Степаненко

Пока животным помогают неравнодушные горожане и предприниматели

Хищники зоопарке в Запорожье на грани голода из-за карантина. Заведение закрыто для посетителей, выручки от билетов нет. Именно поэтому средств на еду для животных не хватает. Здесь живут почти двести животных. Едва ли не половина – бывшие цирковые звери. Львам, тиграм, медведям и другим хищникам ежедневно необходимо почти 300 килограммов мяса. А еще овощи, фрукты и крупы. Сейчас продукты для животных приносят горожане и предприниматели.

Александр Пылышенко, руководитель Васильевского реабилитационного центра для хищников:

"Люди буквально каждые полчаса приезжают что то привозят. И это, конечно же, дополнение к тому, что у нас уже есть. На ближайшие дней пять у нас есть точно, здесь мы не переживайте".

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Стоит отметить, что это не первый случай, когда карантин объединил неравнодушных. Так ранее мы писали о том, как украинцы массово сдают кровь, чтобы спасти онкобольных деток. Причем добросердечные украинцы не только отозвались на просьбу сдать кровь, но еще и помогают медикам добираться на работу.

А еще неравнодушные киевляне помогают пенсионерам, находящимся в карантине. Ведь десятки тысяч пенсионеров нуждаются в помощи из-за самоизоляции. И это только в Киеве.

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Запорожье карантин зоопарк

Источник: Сегодня

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