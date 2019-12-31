С 2020 года цирки в Украине будут без животных

Кабмин разрабатывает стратегию по реабилитации животных, которые ранее принимали участие в цирковых представлениях

Суд запретил цирку использовать животных. Фото ОПЕНГРАФ.

В 2020 году из государственных цирков исчезнут представления с животными.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

"Останется в прошлом позорное для Украины явление использования животных в цирке. Все государственные цирки в течение года прекратят использовать животных в цирковых представлениях", – написал министр.

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По его словам, сейчас Кабинет министров разрабатывает стратегию по реабилитации животных, которые ранее принимали участие в цирковых представлениях.

"Все они без исключения будут переданы реабилитационным центрам", – сообщил министр.

Как сообщалось, Одесский окружной административный суд запретил использование диких животных в городском цирке. Это первое подобное решение в Украине, сообщили зоозащитники.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине хотят запретить использование диких зверей в цирковых шоу-программах. Во время дрессировки над животными издеваются и не кормят их, убеждают зоозащитники. Они настаивают на принятии законопроекта, который положит этому конец.

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