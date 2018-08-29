Из лагеря в реанимацию: на запорожском курорте на отдыхе серьезно заболел ребенок

Восьмилетний мальчик из Запорожья попал в реанимацию после отдыха в оздоровительном лагере в курортной Кирилловке, где недавно утонул иностранец. Об этом сообщает местное издание ZаБор.

Инцидент произошел на днях. Еще находясь в лагере, ребенок почувствовал, что ему стало плохо. Мальчик пожаловался на сильную боль в груди сотрудникам лагеря, но они не давали возможности даже связаться ему с мамой. По возвращении домой ребенка госпитализировали в реанимацию детской областной больницы: медики диагностировали ему пневмонию.

На данный момент мальчик находится в тяжелом состоянии и ему предстоит лечение. Мама ребенка, в свою очередь, планирует обращаться к правоохранителям.

Не так давно в Донецкой области в детском лагере "Орленок" отравились 94 человека.

Еще одно отравление было зафиксировано в Николаевской области на частной базе отдыха "Сан Марино". Там пострадали 10 человек: 8 детей и 2 взрослых.