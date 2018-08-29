В Запорожской области в море утонул иностранец

В курортном поселке Кирилловка в Запорожской области в море утонул гражданин Марокко. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Трагедия произошла 28 августа в 17:10 вблизи пляжа базы отдыха "Мотор" в поселке. Как выяснилось, компания молодых людей отдыхала на пляже. Когда они пошли купаться, один из мужчин внезапно исчез под водой. Друзья вытащили его на берег и начали проводить реанимационные мероприятия, но врачи, приехавшие на место, констатировали смерть.

Как выяснилось, погибшим оказался 27-летний житель Марокко, который учился в Харькове. Тело мужчины передали для проведения судмедэкспертизы.

Всего с начала года на водоемах страны уже погибло 874 человека, из которых 88 детей. При этом удалось спасти 593-х человек и 110 детей.

Ранее в Минздраве опубликовали советы и правила безопасного летнего отдыха у воды, в частности, напомнили о необходимости купаться только в специально отведенных местах и не прыгать в воду, если не известна глубина и состояние дна.

Также мы писали о рекомендациях спасателей, которые дали важные советы о том, как не стать жертвой собственной неосторожности, зачастую ведущей к смерти во время отдыха.