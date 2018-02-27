Корь в Украине: болеют даже вакцинированные

В Украине с начала года корью заболели почти 6 тысяч человек, из них 4 тысячи – дети

В Украину везут контрабандой вакцины от кори. В Минздраве сегодня сообщили о задержании партии. При этом болезнь агрессивнее в этом в году, чем в прошлом. Болеть начали и те, кто был вакцинирован.

В Украине с начала года корью заболели почти 6 тысяч человек, из них 4 тысячи – дети. Это больше, чем за весь прошлый год, сообщают в Министерстве здравоохранения. В Одесской области корь убила пятерых, среди жертв – новорожденный ребенок. Но наибольшее количество заболевших в областях, граничащих с Европой. Там тоже вспышка кори, и не-вакцинированным лучше туда не ехать, предупреждают в Минздраве. Да и саму вакцину следует выбирать осторожно. В Украину везут контрабанду.

В больницы с корью попадают целыми семьями. Во Львове госпитализировали многодетную семью. Пятеро детей, самой младшей меньше года. Хотя для детей вакцинация бесплатна. Для взрослого – прививка от кори в среднем стоит 250 гривен. Минздрав закупил новые вакцины, доставят их в регионы до конца недели. А снижения уровня заболевания ожидают до конца марта.