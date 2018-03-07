Корь в Украине: запорожские дети стали болеть чаще взрослых

Сегодня, 14:31

Заболевание среди детей стало распространяться в 2 раза чаще, чем у взрослых

Фото: Pixabay.com
Фото: Pixabay.com

За последние несколько дней в Запорожье корь у детей стали фиксировать в два раза чаще, чем у взрослых.

Об этом сообщает областной лабораторный центр Министерства здравоохранения.

По оперативным данным, в Запорожье с 3 по 7 марта заболели корью семь человек, из них только вдвое – взрослые, остальные 5 – дети.

Ранее специалисты Минздрава назвали эпицентр заболеваний корью среди детей в Запорожье – оказалось, что 34 из 39 заболевших детей живут в цыганских семьях и не получали никаких прививок.

Напомним, ранее медики сообщили, что корь стала еще более агрессивной - болеть начали и те, кто был вакцинирован, хотя подобные случаи все еще довольно редкие по сравнению с непривитыми пациентами.

Стоит напомнить, что корь – острое вирусное инфекционное заболевание. Она поражает центральную нервную систему.

По данным украинского Минздрава, в стране зафиксировано уже более 3,5 тысяч случаев заболевания корью (в 70 раз больше, чем в прошлом году).

Между тем, врачи дали официальные рекомендации о том, как предотвратить корь у детей.
Запорожье, корь, болезнь

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Источник:

"Сегодня"

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