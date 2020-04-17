Коронавирус в Запорожской области нашли уже в 118 человек: из каких они городов

Больше всего зараженных обнаружили в Запорожье

В Запорожской области коронавирусной инфекцией заразились 118 человек. Об этом сообщили в пресс-службе местной областной госадминистрации.

"На утро 17 апреля в Запорожской области зарегистрировано 118 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – говорится в сообщении.

Итак, случаи заражения были обнаружены:

Запорожье – 57 человек

Мелитополь – 31 человек

Бердянск – 3 человека

Энергодар – 6 человек

Васильевский район – 2 человека

Запорожский район – 3 человека

Мелитопольский район – 8 человек

Новониколаевский район – 1 человек

Ореховский район – 3 человека

Пологовский район – 1 человек

Токмакский район – 1 человек

Каменско-Днепровский район – 1 человек

Акимовский район – 1 человек.

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На данный момент в больницах области лечат 37 инфицированных. В областной инфекционной больнице находятся 20 человек, в Запорожской городской больницы №6 – 1 человек, в инфекционной больнице Мелитополя – 10 человек, Бердянском ТМО – 1 человек, в Пологовской многопрофильной больницы интенсивного лечения – 2, в Днепрорудненской городской больнице – 3. Еще 67 зараженных лечатся амбулаторно. От инфекции в области скончались два человека: из Мелитополя и Запорожья.

"Все первые случаи были привезены из-за границы, после чего заболевание распространилось на контактных лиц. Причина отдельных случаев еще устанавливается", – добавили в ОГА.

Ранее мы сообщали, что в Запорожье COVID-19 унес жизнь директора местного рынка. 65-летний мужчина скончался в больнице ночью 14 апреля.

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Также напомним, что в Украине подтвердили 4 662 случая заражения COVID-19. 679 инфицированных – медицинские работники.

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Отметим, что ряд уже стран начинают выходить из карантина:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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