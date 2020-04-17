Коронавирус в Запорожской области нашли уже в 118 человек: из каких они городов

В Запорожской области коронавирусной инфекцией заразились 118 человек. Об этом сообщили в пресс-службе местной областной госадминистрации.
"На утро 17 апреля в Запорожской области зарегистрировано 118 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – говорится в сообщении.
Итак, случаи заражения были обнаружены:
- Запорожье – 57 человек
- Мелитополь – 31 человек
- Бердянск – 3 человека
- Энергодар – 6 человек
- Васильевский район – 2 человека
- Запорожский район – 3 человека
- Мелитопольский район – 8 человек
- Новониколаевский район – 1 человек
- Ореховский район – 3 человека
- Пологовский район – 1 человек
- Токмакский район – 1 человек
- Каменско-Днепровский район – 1 человек
- Акимовский район – 1 человек.
На данный момент в больницах области лечат 37 инфицированных. В областной инфекционной больнице находятся 20 человек, в Запорожской городской больницы №6 – 1 человек, в инфекционной больнице Мелитополя – 10 человек, Бердянском ТМО – 1 человек, в Пологовской многопрофильной больницы интенсивного лечения – 2, в Днепрорудненской городской больнице – 3. Еще 67 зараженных лечатся амбулаторно. От инфекции в области скончались два человека: из Мелитополя и Запорожья.
"Все первые случаи были привезены из-за границы, после чего заболевание распространилось на контактных лиц. Причина отдельных случаев еще устанавливается", – добавили в ОГА.
Ранее мы сообщали, что в Запорожье COVID-19 унес жизнь директора местного рынка. 65-летний мужчина скончался в больнице ночью 14 апреля.
Также напомним, что в Украине подтвердили 4 662 случая заражения COVID-19. 679 инфицированных – медицинские работники.
Отметим, что ряд уже стран начинают выходить из карантина:
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