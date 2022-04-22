Крушение Ан-26 в Запорожской области: появилось первое фото упавшего самолета

По информации "Сегодня", самолет летел на сверхнизкой высоте и задел высоковольтную линию электропередач

В Запорожской области упал самолет. Фото: коллаж "Сегодня"

Появилось первое фото разбившегося самолета Ан-26 в Запорожской области. Как оказалось, воздушное судно упало в районе поселка Михайловка.

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

Реклама

Напомним, что наши источники в правоохранительных органах рассказали, что самолет летел на сверхнизкой высоте и задел высоковольтную линию электропередач.

Отметим, что самолет летел на низкой высоте, чтобы его не засекли российские ПВО.

Пока известно об одном погибшем и двух раненых. На месте работают спасатели.

Реклама

Первое фото разбившегося самолета Ан-26. Фото: Запорожская ОВА

Падение самолета Ан-26

Утром 22 апреля в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет Ан-26. Воздушное судно выполняло технический рейс.

Реклама

В ОВА отметили, что есть пострадавшие. Обстоятельства выясняются и подробности сообщат позже.

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что упавший Ан-26 – гражданский самолет, который никакого отношения к ВСУ не имел. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Ранее мы писали: