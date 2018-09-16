Курортный Бердянск утонул в воде: на город обрушился ливень, фото и видео

В Запорожской области в воскресенье, 16 сентября, в результате сильного ливня улицы курортного города Бердянска затопило водой. Об этом сообщают в областном управлении ГСЧС.

"После интенсивных осадков 16 сентября некоторые улицы залиты водой, местами примерно до 20-25 сантиметров, – говорится в сообщении.

Без электроснабжения остались 1800 абонентов микрорайона "Центр" и 1300 абонентов микрорайона "Лески".

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По данным ГСЧС, к электроснабжению уже подключены санаторий "Нива", работы по восстановлению электроснабжения в двух районах продолжаются.

"Бойцы ГСЧС продолжают откачивать воду. Уровень воды на улицах города постепенно снижается", – заявили в ведомстве.

Напомним, ранее во Львове прошел сильный ливень и затопил полгорода. Тогда в центре города улицы были затоплены мутной водой с песком, который должны были использовать для ремонта.

Кроме того, мощный ураган прошел в Хмельницком. Всего за полчаса стихия повалила полсотни деревьев, обесточила улицы, а дороги города превратила в реки. Всего за полчаса стихия повалила полсотни деревьев, обесточила улицы, а дороги города превратила в реки.