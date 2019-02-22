Курорты Азовского моря засыпало снегом: опубликованы фото

В Запорожской области объявлено штормовое предупреждение

Курорты Азовского моря засыпало снегом: опубликованы фото 2019-02-22T18:03:33+02:00 Запорожье В Запорожской области объявлено штормовое предупреждение











В Запорожской области в городах, расположенных у Азовского моря, прошел снегопад – осадки выпали в Кирилловке, Бердянске, а также Мелитополе, который находится недалеко от побережья.

При этом синоптики предупредили, что в Запорожской области на выходных ожидается ухудшение погодных условий, что отвечает первому уровню опасности.

Как отметили в пресс-службе областного управления ГСЧС, на 23 февраля на дорогах Запорожья и области ожидается наблюдаться гололедица, снег и снижение температуры воздуха: днем до 3-5 градусов мороза, ночью – 10-12 градусов мороза.

Отметим, что потепление уже с 22 февраля начнет отступление – на всю неделю придет резкое похолодание. Из Европы в Украину идет мощный холодный фронт, который несет резкое снижение температуры, дожди и снег. В течение следующих дней, вплоть до следующей недели, в Украине похолодает и пройдут дожди со снегом.

Ранее мы писали о том, что 17 февраля в Киеве был побит жаркий рекорд зимы. В Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского сообщили, что среднесуточная температура воздуха впервые за 139 лет составила +4,6 градусов, это на 0,1 градуса выше предыдущего рекордного значения.

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