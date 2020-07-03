Массовое отравление в Кирилловке: копы обыскали базу отдыха

Правоохранители провели обыски на базе отдыха "Днепровские зори" в Кирилловке, где недавно отравились отдыхающие. Об этом говорится на сайте Нацполиции Запорожской области.
Правоохранители начали уголовное производство по факту массового пищевого отравления. На место прибыли полицейские, работники Госпотребслужбы и медики "Амбулатории общей практики семейной медицины" Кирилловской ОТГ.
Во время обыска изъяли документацию заведения и компьютерную технику.
"Привлеченные в ходе обыска специалисты Госпотребслужбы взяли необходимые образцы воды, пищи, смывы с предметов посуды для направления на лабораторное исследование", – пишет пресс-служба.
Кроме того, в дальнейшем следователи должны установить круг должностных лиц, допустивших деятельность базы отдыха без разрешительных документов.
Напомним, массовое отравление на базе отдыха произошло 1 июля. Тогда в больницу попали 14 человек: 9 детей и 5 взрослых. У пациентов средняя степень тяжести кишечного отравления.
Также "Сегодня" сообщали, как ранее во Львове 13 студентов Ставропигийского высшего профессионального училища отравились неизвестным веществом.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк