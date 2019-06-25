Мэр Запорожья хочет, чтобы будущая Рада обеспечивала защиту интересов регионов

"Оппоблок" выступает за глубокую децентрализацию, чтобы все ресурсы оставались на местах, говорит Мураев

Владимир Буряк. Фото: opposition.com.ua

Местные власти не всегда могут "потянуть" реализацию крупномасштабных проектов, поэтому многие города Украины ждут, что в будущий парламент войдут люди, защищающие их интересы.

Об этом сказал мэр Запорожья Владимир Буряк во время посещения Запорожского аэропорта, где продолжается строительство нового пассажирского терминала. Совместный визит был совершен в ходе рабочей поездки в Запорожье лидера "Оппозиционного блока" Евгения Мураева.

По словам Буряка, строительство терминала планируется завершить до конца этого года. Сейчас идут отделочные работы и установка оборудования. Дальше последует процедура введения его в эксплуатацию.

"Терминал в Запорожье находится на втором месте в программе регионального развития аэропортов Украины. Но знаете, это было только на бумаге. На сегодняшний день ни одной государственной копейки не было выделено на строительство. Терминал мы строим за деньги громады города, а также на заимствованные средства в государственных банков", – сказал Буряк.

Кроме терминала, Запорожскому аэропорту потребуется еще дополнительная взлетная полоса.

"Город такие затраты не "потянет", это около 4 млрд гривен. Поэтому нужно, чтобы в Верховной Раде были депутаты, которые будут лоббировать интересы жителей Запорожья. И не только нашего города. Так говорят все регионы Украины", – подчеркнул запорожский мэр.

Пропускная способность долгожданного нового терминала аэропорта Запорожья рассчитана на 400 человек в час. Это даст возможность привлекать и открывать новые авиарейсы, что положительно скажется на экономическом развитии города.

По мнению Мураева, строительство нового терминала в аэропорту Запорожья важно не только для жителей города, но и для инвестиционной привлекательности всего региона.

"Сейчас у Запорожья две проблемы. Первая – недостроенный мост. Вторая – аварийная плотина, которую ежедневно пересекают порядка 150 тысяч жителей города. Ее ремонт стоит порядка 2-3 млрд грн, но проблема в том, что она находится на балансе государства. Городская громада не может заниматься реконструкцией ДнепроГЭС, иначе это будет считаться нецелевым использованием бюджета. Это ещё раз говорит об острой необходимости децентрализации, которая подразумевает финансовую независимость регионов", – отметил Мураев.

По его, словам "Оппоблок" выступает за глубокую децентрализацию, чтобы все ресурсы оставались на местах.

"В нашей команде – мэры 70 городов, представители промышленности и управленцы. Мы идем в парламент, чтобы отстаивать интересы местных громад, чтобы участвовать в принятии государственных программ по строительству и реконструкции инфраструктурных объектов. Я абсолютно уверен в том, что мы победим и проведем в Раду команду управленцев, которые смогут положить конец вакханалии и сделать так, чтобы люди вновь гордились нашей страной", – подчеркнул Мураев.

Напомним, новости "Сегодня" сообщали, что 20 июня "Оппоблок" подал документы на регистрацию в ЦИК . Среди главных приоритетов партии – установление мира и возрождение экономики.

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