Мэру Запорожья вручили повестку за нарушение карантина: что произошло

Мэр Запорожья Владимир Буряк получил повестку за нарушения в городе карантинных ограничений. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам мэра, сегодня утром, 10 апреля, к нему в кабинет пришли правоохранители и вручили документ о возбужденном уголовном деле. Буряк уверяет, что в последнее время это стало почти привычным явлением. Причиной стало то, что местные власти не выполнили постановление Кабинета министров о приостановлении общественного транспорта в городе.

"Когда мне передали повестку, я спросил, как быть с людьми, которые должны ездить на жизненно необходимые процедуры, в частности гемодиализ? Что делать запорожцам, которые должны ухаживать за парализованными или больными пожилыми родителями? И таких людей сотни", – отметил он.

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Также мэр рассказал, что число инфицированных коронавирусом в городе растет – зафиксированы уже 20 случаев. Среди них – тяжелых больных нет, а пять человек уже выздоровели и их выписали из больницы.

На данный момент в городе медики работают в усиленном режиме. Кроме того, коммунальщики продолжают дезинфицировать дороги, остановки, парки, скверы, детские площадки, скамейки, а управляющие – обрабатывать подъезды и придомовые территории.

"Все проблемы, которые находятся в компетенции города, стараемся решать максимально быстро. Как и обещал, поднял перед премьер-министром вопрос о расширении перечня лиц, которые могут пользоваться общественным транспортом", – добавил Буряк.

Напомним, ранее мэр Запорожьяотказался прекращать движение общественного транспорта в рамках борьбы с коронавирусом.

Также мы рассказывали, как и где будут спасать инфицированных COVID-19 в Запорожье.

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