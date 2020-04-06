В Запорожье отказались останавливать общественный транспорт

Мэр города объяснил свое решение заботой о тех, кто не может работать дистанционно

Мэр Запорожья, где ранее закрыли на карантин остров Хортица, отказался прекращать движение общественного транспорта в рамках борьбы с коронавирусом.

Об этом сам градоначальник Владимир Буряк сообщил на своей странице в Facebook.

"Я знаю, что медикам, коммунальщикам, работникам магазинов, аптек и вообще тем, кто не имеет возможности работать дистанционно, нужно как-то добираться на работу", - написал он.

В то же время, он добавил, что получил от жителей города "множество сообщений по поводу работы общественного транспорта в Запорожье с понедельника (6 апреля – Ред.)".

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"Действительно, по информации Министерства здравоохранения, рекомендуется запретить работу транспорта, кроме трамваев и троллейбусов. Понимаю, что такая вынужденная мера, наверное, правильная", – признал он.

Запорожский мэр отметил, что советовался с юристами по этому поводу, и принял решение не останавливать общественный транспорт.

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"Завтра большие автобусы, маршрутки, трамваи и троллейбусы будут работать, как и раньше. Но, обращаю ваше внимание, что в транспорте можно находиться только в маске или респираторе. Призываю всех не выходить из дома без крайней необходимости ", - подчеркнул Владимир Буряк.

Также он предупредил, что в случае, если правительство примет постановление с изменениями правил карантина, в городе соберут штаб и будут оперативно принимать решения.

Напомним, ранее мы сообщали, как и где будут спасать инфицированных COVID-19 в Запорожье. Сообщалось также, что у председателя Запорожского областного совета и одного из местных депутатов подтвердили инфицирование коронавирусом.

Как известно, карантин в Украине введен до 24 апреля 2020 года, или до особых распоряжений правительства и органов местного самоуправления:

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