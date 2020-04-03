Стало известно, как и где будут спасать инфицированных COVID-19 в Запорожье

Изменения коснулись почти всех медучреждений в городе

В Запорожье из-за "коронавирусного" карантина изменился режим работы больниц – все медучреждения в городе работают в особенном режиме. Все подробности рассказала директор департамента здравоохранения Запорожского городского совета Виктория Ушакова, сообщает "Индустриалка".

Итак, зараженных коронавирусом в городе в первую очередь будут везти в областную инфекционную больницу. Если она будет переполнена, пациентов будут принимать в госпиталях. Больных первой волны с соматическими патологиями будут принимать в 7-ой горбольнице, а с хирургическими патологиями – во 2-ой горбольнице. А вот детей будут лечить в 5-ой городской детской больнице. Беременных и рожениц отправят в 4 роддом. В случае второй волны эпидемии людей будут принимать в 9-ой горбольнице.

Кроме того, в городе изменилась работа самих медиков. В частности, теперь семейные врачи и педиатры центров первичной помощи принимают пациентов в усиленном режиме. К их работе добавилось наблюдение и диагностика вируса у горожан с подозрением на COVID-19.

Что касается алгоритма определения инфекции, то он в городе стандартный. Человек, у которого есть симптомы коронавируса, должен позвонить к семейному врачу. Врач должен определить, можно ли у человека подозревать инфекцию и нужна ли проверка. Если у пациента есть подозрения, к нему отправят бригаду забора.

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Как выяснилось, на базе каждого центра первичной медико-санитарной помощи в городе уже создали по две таких бригады. Эти медики будут брать забор крови у пациента и отправлять анализы на диагностику.

Если у человека все-таки подтвердили инфекцию, как его лечить – решает семейный врач. Пациенты с легкой формой заболевания будут лечиться дома, но под наблюдением врача. Госпитализировать людей будут только, если их состояние тяжелое.

Кроме того, все медучреждения Запорожья, кроме центров "первички", работают в режиме оказания ургентной помощи.

"На сегодня в Запорожье временно приостановлена плановая медицинская помощь. То есть, в поликлиниках – плановые консультации, а в стационарах – плановое лечение и хирургическое вмешательство. Сейчас больницы работают на предоставление неотложной и экстренной медицинской помощи. Это поможет уменьшить избыточные контакты и распространение коронавируса", – рассказала Ушакова.

Ранее мы писали, что у председателя Запорожского облсовета и депутата подтвердили коронавирус.

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