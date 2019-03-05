На Азовском море ожидается шторм, а в Запорожье – весеннее тепло
На берегу Азова порывы ветра достигнут 12-17 метров в секунду
На побережье Азовского моря в Запорожской области на ближайшие сутки ожидается штормовой ветер – до 12-17 метров в секунду, а температура воздуха в курортных городах составит от 0 до +2 градусов ночью, а днем – 5-7 тепла.
Как сообщили в Укргидрометцентре, в Запорожье днем будет от 8 до 13 градусов тепла, а ночью температура опустится до 0-5 градусов. Также синоптики ожидают переменную облачность и ветер – 7-12 метров в секунду. Осадков в ближайшее время на территории Запорожской области не ожидается.
Напомним, ранее мы сообщали о прогнозе погоды на грядущий весенний сезон, настоящего тепла придется ждать 40 дней, а до того — мокнуть и мокнуть. Как рассказал народный синоптики Леонид Горбань, нынешняя весна обещает быть поздней и контрастной: холодной по-зимнему в первой половине и жаркой по-летнему во второй.
В то же время харьковский сурок Тимка спрогнозировал, когда начнется весна. Его родственники уже 15 лет подряд не спят 2 февраля – в этот день их будят для прогнозов и достают из домиков. По поверью, если животное рассмотрит собственную тень, то наступит ранняя весна.
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