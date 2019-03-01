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Когда в Украину придет весна: прогноз погоды на грядущий сезон

Сегодня, 06:27

Настоящего тепла придется ждать 40 дней, а до того — мокнуть и мокнуть

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня
Когда в Украину придет весна: прогноз погоды на грядущий сезон //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/688/0c3/5c76880c33f57.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/688/0c3/5c76880c33f57.png Украина Настоящего тепла придется ждать 40 дней, а до того — мокнуть и мокнуть

Нынешняя весна обещает быть поздней и контрастной: холодной по-зимнему в первой половине и жаркой по-летнему во второй. Таков прогноз народного синоптика Леонида Горбаня, который подтверждают и ученые-климатологи. 

Как видно из инфографики, практически весь март ожидается мокрым, хотя таких сильных морозов и снегопадов, как в прошлом году, когда снег лежал почти до конца марта, а ночные морозы достигали 20 градусов, не будет. На праздник 8 марта ожидается прохладная погода, но без мороза, возможен небольшой дождь. По расчетам Горбаня, слякоть и сырость продержатся до 7—10 апреля, и лишь после этого среднесуточная температура превысит +10 градусов. Зато потом резко начнет теплеть, а все весенние осадки выпадут до 15 мая. Из-за этого нынешняя Пасха (28 апреля) может быть дождливой, а первомайские шашлыки окажутся под угрозой срыва. Погожие теплые дни наступят лишь за две недели до конца весны.

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Ученые-климатологи также обещают позднюю, но теплую весну с переменчивой погодой в марте. По словам завотделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ Веры Балабух, наиболее теплым по сравнению с нормой будет март, средняя температура за месяц ожидается на 1—2 градуса выше среднестатистической.

"Март — наиболее изменчивый весенний месяц, в прошлом году он был достаточно холодным, а в предыдущие годы, наоборот, теплым. В апреле и мае средняя температура будет в пределах нормы", — прогнозирует Балабух.

А замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил нам, что климатическая весна, то есть когда температура перейдет через 0 градусов, наступит во второй пятидневке марта.

"Среднемесячная температура ожидается в пределах 0—5 градусов тепла, осадков в марте випадет до 42 мм, это в пределах 90—110% нормы, но в Карпатах в марте возможны сильные снегопады, до 90 мм (в пересчете до 90 см снега)", — рассказал Прокопенко.

Синоптические сайты также обещают дождливый и теплый март, а морозы закончатся 2—5 марта.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Сегодня" когда подешевеют овощи в Украине и дали прогноз цен на весну 2019 года. Специалисты плодоовощного рынка ожидают снижения цен на борщовый набор не ранее конца апреля, когда на прилавках появятся корнеплоды нового урожая.

Подробнее о прогнозах на март читайте на сайте "Сегодня" в материале "Доллар ушел в пике: чего ждать от курса весной".

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Тег погода, весна, прогноз погоды, погода в Украине, весна 2019

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АВТОРЫ:

Александр Панченко , Мария Пирогова

Источник:

Сегодня

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