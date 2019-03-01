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В Запорожье весна началась с града и мокрого снега: опубликованы фото

Сегодня, 12:44

Первый день весны во всех районах Запорожья "отличился" зимними осадками

В Запорожье весна началась с града и мокрого снега. Фото: inform.zp.ua
В Запорожье весна началась с града и мокрого снега. Фото: inform.zp.ua.
В Запорожье весна началась с града и мокрого снега: опубликованы фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/90a/d2e/5c790ad2e8b4b.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/90a/d2e/5c790ad2e8b4b.jpeg Запорожье Первый день весны во всех районах Запорожья "отличился" зимними осадками

В Запорожье прогнозы синоптиков на первый день весны оправдались: 1 марта "отличилось" зимними осадками – градом и мокрым снегом, которые стремительно тают из-за плюсовой температуры. Как сообщает inform.zp.ua, осадки выпали во всех районах города.

Напомним, ранее мы писали о том, какой будет погода в первый день весны по всей Украине. В частности, синоптики ожидают теплой погоды, местами до 8-9 градусов выше нуля. При этом местами пройдет мокрый снег. 

Как мы писали в прогнозе погоды на грядущий весенний сезон, настоящего тепла придется ждать 40 дней, а до того — мокнуть и мокнуть. Как рассказал народный синоптики Леонид Горбань, нынешняя весна обещает быть поздней и контрастной: холодной по-зимнему в первой половине и жаркой по-летнему во второй.

В то же время харьковский сурок Тимка спрогнозировал, когда начнется весна. Его родственники уже 15 лет подряд не спят 2 февраля – в этот день их будят для прогнозов и достают из домиков. По поверью, если животное рассмотрит собственную тень, то наступит ранняя весна.

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Тег снег, Запорожье, град

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