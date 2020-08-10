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На Азовском море сняли на видео "медузный кисель"

10 августа, 12:55

Руслан Ровик Руслан Ровик

В Сети появились кадры, сделанные на промоине Молочного лимана

На побережье Азовского моря в Запорожской области, где отдыхающие жаловались на нашествие медуз, настоящий "кисель" из морских обитателей заметили на Молочном лимане.

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Соответствующее видео было опубликовано на Youtube-канал DimAnTravel.

Автор ролика собирался перейти на другой берег вброд, но, увидев желеобразное медузное месиво, не стал рисковать.

На видео можно увидеть, что курортников, желающих перейти промоину, соединяющую Молочный лиман с Азовским морем в районе разобранного моста, ужаснула картина нашествия морских обитателей.

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Видео: Youtube-канал DimAnTravel

Напомним, ранее мы сообщали, что на популярном украинском курорте Кирилловка усиленно боролись с морскими обитателями, которых выбрасывало на берег. Местные жители вытаскивали медуз из воды с помощью рыболовных сетей, как рыбу, а потом вывозили их подальше на тачках.

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Кроме того, недавно директор Приазовского национального природного парка Дмитрий Воловик рассказал, почему в Азовском море появилось множество медуз и когда они исчезнут. По его словам, это связано с засухой.

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отдых Азовское море медузы курорт кирилловка Молочный лиман

Источник: Сегодня

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