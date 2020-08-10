На Азовском море сняли на видео "медузный кисель"

На побережье Азовского моря в Запорожской области, где отдыхающие жаловались на нашествие медуз, настоящий "кисель" из морских обитателей заметили на Молочном лимане.

Реклама

Соответствующее видео было опубликовано на Youtube-канал DimAnTravel.

Автор ролика собирался перейти на другой берег вброд, но, увидев желеобразное медузное месиво, не стал рисковать.

На видео можно увидеть, что курортников, желающих перейти промоину, соединяющую Молочный лиман с Азовским морем в районе разобранного моста, ужаснула картина нашествия морских обитателей.

Видео: Youtube-канал DimAnTravel

Напомним, ранее мы сообщали, что на популярном украинском курорте Кирилловка усиленно боролись с морскими обитателями, которых выбрасывало на берег. Местные жители вытаскивали медуз из воды с помощью рыболовных сетей, как рыбу, а потом вывозили их подальше на тачках.

Реклама

Кроме того, недавно директор Приазовского национального природного парка Дмитрий Воловик рассказал, почему в Азовском море появилось множество медуз и когда они исчезнут. По его словам, это связано с засухой.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама