"Страшно в воду идти": пляжи Кирилловки захватили огромные медузы (видео)

В популярном среди отдыхающих на Азовском море поселке Кирилловка в Запорожской области продолжается нашествие медуз. На пляжи выбрасывает огромное количество морских обитателей довольно большого размера.
Об этом идет речь на видео канала "Мишка Журавлев Life".
"Мне уже страшно и в воду, знаешь, идти", - заявил сын автора видео, наблюдая, какое количество медуз находится на прибрежном мелководье.
На кадрах ролика можно убедиться, что у берега оказалось немало больших морских обитателей – обычного белого цвета, а также представителей морской фауны с синим и фиолетовым оттенками "купола".
"Вот, какие лопухи", – отметил блогер, пытаясь подобрать слова, чтобы описать немалый размер медуз у берега.
Как мы сообщали ранее, в Азовском море некоторые медузы достигают больших размеров – их купол превышает полметра в диаметре. При этом некоторые виды могут нанести людям серьезные, довольно болезненные ожоги даже после своей гибели.
На популярном украинском курорте Кирилловка начали усиленно бороться с морскими обитателями, которых выбрасывает на берег. Местные жители вытаскивают медуз из воды с помощью рыболовных сетей, как рыбу, а потом вывозят их подальше на тачках.
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