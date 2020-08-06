Українська
$ 27,7
32,9
  1. Новости в регионах
  2. Новости Запорожья

"Страшно в воду идти": пляжи Кирилловки захватили огромные медузы (видео)

6 августа, 11:32

Руслан Ровик Руслан Ровик

Блогер снял ролик о реакции ребенка на обилие медуз в воде

В популярном среди отдыхающих на Азовском море поселке Кирилловка в Запорожской области продолжается нашествие медуз. На пляжи выбрасывает огромное количество морских обитателей довольно большого размера.

Реклама

Об этом идет речь на видео канала "Мишка Журавлев Life".

"Мне уже страшно и в воду, знаешь, идти", - заявил сын автора видео, наблюдая, какое количество медуз находится на прибрежном мелководье.

На кадрах ролика можно убедиться, что у берега оказалось немало больших морских обитателей – обычного белого цвета, а также представителей морской фауны с синим и фиолетовым оттенками "купола".

В тренде
Во Львове врачи спасли девочку от редкого осложнения COVID-19

"Вот, какие лопухи", – отметил блогер, пытаясь подобрать слова, чтобы описать немалый размер медуз у берега.

Реклама

Как мы сообщали ранее, в Азовском море некоторые медузы достигают больших размеров – их купол превышает полметра в диаметре. При этом некоторые виды могут нанести людям серьезные, довольно болезненные ожоги даже после своей гибели.

На популярном украинском курорте Кирилловка начали усиленно бороться с морскими обитателями, которых выбрасывает на берег. Местные жители вытаскивают медуз из воды с помощью рыболовных сетей, как рыбу, а потом вывозят их подальше на тачках.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Азовское море медузы запорожская область кирилловка

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Проснулась от ударов: в поезде жестоко избили и пытались изнасиловать молодую мать (видео)
Проснулась от ударов: в поезде жестоко избили и пытались изнасиловать молодую мать (видео)Происшествия
Нашествие медуз в Кирилловке: что сейчас творится на пляжах курорта (видео)
Нашествие медуз в Кирилловке: что сейчас творится на пляжах курорта (видео)Запорожье
"Утонувшая" Кирилловка и разрушенные дороги: что натворила непогода на запорожских курортахЗапорожье
Пляжи курортной Кирилловки после непогоды
Пляжи курортной Кирилловки после непогоды "штурмуют" отдыхающие: фотоЗапорожье
Жестокое избиение девушки в поезде: задержанного арестовали (фото)
Жестокое избиение девушки в поезде: задержанного арестовали (фото)Украина
"Побег из Шоушенка" по-украински: мать рыла туннель к колонии сына возле ЗапорожьяЗапорожье

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять