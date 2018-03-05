На курорте журналиста избили прямо во время митинга

Митингующий в Бердянске накинулся на репортера с кулаками

В курортном Бердянске, Запорожской области, полиция уголовное производство по факту избиения журналиста участником акции протеста.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, журналист получил телесные повреждения, исполняя свои профессиональные обязанности.

Инцидент произошел 2 марта в Бердянске, где возле здания коммунального предприятия "Бердянскводоканал" пять человек проводили акцию протеста.

"Между одним из участников акции и журналистом телерадиокомпании "Юг", проводивший съемку, произошел конфликт, в результате которого митингующий нанес представителю СМИ удар рукой в лицо, причинив последнему телесные повреждения", – сообщает прокуратура.

В Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по статье "умышленное нанесение журналисту побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности".

Досудебное расследование ведет полиция.

Напомним, ранее в Словакии застрелили журналиста-расследователя Яна Кучака и его девушку. Наиболее вероятным мотивом убийцы правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста.

Это преступление вызвало огромный резонанс в обществе, а президент страны не исключил возможности досрочных выборов в связи с ним.