На курорте журналиста избили прямо во время митинга

Сегодня, 16:43

Митингующий в Бердянске накинулся на репортера с кулаками

Фото: sobkor.net
Фото: sobkor.net

В курортном Бердянске, Запорожской области, полиция уголовное производство по факту избиения журналиста участником акции протеста.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, журналист получил телесные повреждения, исполняя свои профессиональные обязанности.

Инцидент произошел 2 марта в Бердянске, где возле здания коммунального предприятия "Бердянскводоканал" пять человек проводили акцию протеста.

"Между одним из участников акции и журналистом телерадиокомпании "Юг", проводивший съемку, произошел конфликт, в результате которого митингующий нанес представителю СМИ удар рукой в лицо, причинив последнему телесные повреждения", – сообщает прокуратура.

В Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по статье "умышленное нанесение журналисту побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности".

Досудебное расследование ведет полиция.

Напомним, ранее в Словакии застрелили журналиста-расследователя Яна Кучака и его девушку. Наиболее вероятным мотивом убийцы правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста.

Это преступление вызвало огромный резонанс в обществе, а президент страны не исключил возможности досрочных выборов в связи с ним.
журналист, избиение, протест, Бердянск, запорожская область

Вы сейчас просматриваете новость "На курорте журналиста избили прямо во время митинга". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Фото: mvs.gov.ua

Арестованных под Радой 112 активистов выпустили на свободу – Соболев

3 Марта, 22:04

Подозрение выдвинули лишь одному ветерану добровольческого батальона "Донбасс" Николаю Чудовскому, который ранее был инструктором МВД по пулевой стрельбе

Запорожье

Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Запорожских чиновников обвинили в махинациях с деньгами для переселенцев

2 Марта, 19:25

За два года незаконно было выплачено почти полтора миллионов гривен
Загрузка...
Загрузка...