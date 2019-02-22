На трассе в Запорожской области на ходу загорелся прицеп

Инцидент произошел в Гуляйпольском районе

В Запорожье на трассе вспыхнул прицеп. Фото: ГСЧС

На трассе в Запорожской области на ходу загорелся прицеп //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ff4/ba2/5c6ff4ba24e14.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ff4/ba2/5c6ff4ba24e14.jpg 2019-02-22T15:14:00+02:00 Запорожье Инцидент произошел в Гуляйпольском районе

В Запорожской области прямо на трассе загорелся тракторный прицеп с грузом. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Как стало известно, заявление о возгорании на автодороге между селами Красное и Малиновка Гуляйпольского района спасатели получили 21 февраля, около 11:00. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что горит прицеп с сеном.

За час огонь был полностью ликвидирован. Обошлось без пострадавших. Что стало причиной пожара – пока неизвестно. По факту происшествия проводится расследование.

Напомним, не так давно в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Кроме того, по данным спасателей, в Украине с начала года произошло более шести тысяч пожаров, в которых погибли более 406 человек и еще 211 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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