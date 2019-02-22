На трассе в Запорожской области на ходу загорелся прицеп
Инцидент произошел в Гуляйпольском районе
В Запорожской области прямо на трассе загорелся тракторный прицеп с грузом. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.
Как стало известно, заявление о возгорании на автодороге между селами Красное и Малиновка Гуляйпольского района спасатели получили 21 февраля, около 11:00. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что горит прицеп с сеном.
За час огонь был полностью ликвидирован. Обошлось без пострадавших. Что стало причиной пожара – пока неизвестно. По факту происшествия проводится расследование.
Напомним, не так давно в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Кроме того, по данным спасателей, в Украине с начала года произошло более шести тысяч пожаров, в которых погибли более 406 человек и еще 211 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.
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