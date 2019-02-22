В Запорожье произошел серьезный пожар в частном секторе: опубликованы фото
На борьбу с масштабным возгоранием были направлены пять пожарных бригад
В Днепровском районе Запорожья произошел крупный пожар в частном секторе – с возгоранием в двухэтажном доме боролись пять бригад спасателей.
Огонь вспыхнул 22 февраля, около шести часов утра на улице Марата, на втором этаже дома. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС в Запорожской области.
Из горящего дома успели выбежать его владелица и ее сын. Пламя успело распространиться на 100 квадрантных метров, а огонь удалось ликвидировать спустя 50 минут. Вероятной причиной пожара стала неисправность печного отопления в доме. По факту происшествия начато расследование.
Напомним, не так давно в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Кроме того, по данным спасателей, в Украине с начала года произошло более шести тысяч пожаров, в которых погибли более 406 человек и еще 211 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.
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