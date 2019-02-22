В Запорожье произошел серьезный пожар в частном секторе: опубликованы фото

На борьбу с масштабным возгоранием были направлены пять пожарных бригад

В Запорожье произошел серьезный пожар в частном секторе: опубликованы фото 2019-02-22T12:02:26+02:00 Запорожье На борьбу с масштабным возгоранием были направлены пять пожарных бригад











В Днепровском районе Запорожья произошел крупный пожар в частном секторе – с возгоранием в двухэтажном доме боролись пять бригад спасателей.

Огонь вспыхнул 22 февраля, около шести часов утра на улице Марата, на втором этаже дома. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС в Запорожской области.

Из горящего дома успели выбежать его владелица и ее сын. Пламя успело распространиться на 100 квадрантных метров, а огонь удалось ликвидировать спустя 50 минут. Вероятной причиной пожара стала неисправность печного отопления в доме. По факту происшествия начато расследование.

Напомним, не так давно в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Кроме того, по данным спасателей, в Украине с начала года произошло более шести тысяч пожаров, в которых погибли более 406 человек и еще 211 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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