В Виннице в квартире пятиэтажки вспыхнул пожар: погиб мужчина, женщину удалось спасти
88-летнюю пострадавшую спасатели передали врачам "скорой"
В Виннице в пятиэтажном жилом доме в одной и квартир произошел жуткий пожар. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины и спасли пожилую женщину. Об этом сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.
О пожаре спасателям стало известно 22 февраля в 8:20. Как выяснилось, пламя охватило квартиру на пятом этаже дома на улице Тичины. В 8:39 прибывшие на место спасатели локализовали пламя, а в 8:44 его ликвидировали. Общая площадь пожара составила 10 "квадратов".
"Во время ликвидации пожара в одной комнат, спасатели обнаружили человека без признаков жизни. Погибшим оказался 63-летний мужчина. 88-летняя женщина была спасена и передана бригаде экстренной медицинской помощи", – рассказали в ГСЧС.
Напомним, не так давно в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Кроме того, по данным спасателей, в Украине с начала года произошло более шести тысяч пожаров, в которых погибли более 406 человек и еще 211 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.
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