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В Виннице в квартире пятиэтажки вспыхнул пожар: погиб мужчина, женщину удалось спасти

Сегодня, 12:58

88-летнюю пострадавшую спасатели передали врачам "скорой"

Фото: ГСЧС в Винницкой области
Фото: ГСЧС в Винницкой области.
В Виннице в квартире пятиэтажки вспыхнул пожар: погиб мужчина, женщину удалось спасти //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fd2/c82/5c6fd2c82db66.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fd2/c82/5c6fd2c82db66.jpg Другие регионы 88-летнюю пострадавшую спасатели передали врачам «скорой»

В Виннице в пятиэтажном жилом доме в одной и квартир произошел жуткий пожар. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины и спасли пожилую женщину. Об этом сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.

О пожаре спасателям стало известно 22 февраля в 8:20. Как выяснилось, пламя охватило квартиру на пятом этаже дома на улице Тичины. В 8:39 прибывшие на место спасатели локализовали пламя, а в 8:44 его ликвидировали. Общая площадь пожара составила 10 "квадратов".

"Во время ликвидации пожара в одной комнат, спасатели обнаружили человека без признаков жизни. Погибшим оказался 63-летний мужчина. 88-летняя женщина была спасена и передана бригаде экстренной медицинской помощи", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, не так давно в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Кроме того, по данным спасателей, в Украине с начала года произошло более шести тысяч пожаров, в которых погибли более 406 человек и еще 211 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличиваетсяОсновными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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Тег пожар, Винница, спасатели, женщина, гибель, мужчина, ГСЧС

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