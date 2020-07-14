На украинском курорте мужчина открыл стрельбу по детям

В спальном районе Бердянска Запорожской области пьяный мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры по детям, которые играли на детской площадке. Ему не понравилось, что дети кричали, и он решил напугать их.

Как сообщает пресс-служба облполиции, инцидент произошел вечером 13 июля. В полицию обратились местная жительница, и стрелка задержали. Известно, что он стрелял в сторону детей из травмата. Кроме того, копы изъяли у него целый арсенал оружия: мины, гранаты, пистолет, автомат и патроны к ним. Боеприпасы мужчина хранил у себя в квартире.

"Злоумышленник в прошлом участник АТО. Предварительно установлено, что оружие и боеприпасы он привез из зоны проведения операции Объединенных сил. Сейчас все изъятое направлено на проведение экспертизы в Запорожский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр", - говорится в сообщении.

К счастью, пострадавших нет.

Напомним, не так давно в Киеве полицейские задержали мужчину, который открыл стрельбу из окна своей квартиры по людям во дворе. В результате инцидента пострадала женщина.

Ранее мы писали, что на столичных Позняках водитель автомобиля с иностранной регистрацией открыл стрельбу после того, как его остановили за нарушение ПДД.

Также сообщалось, что возле станции метро "Левобережная" в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры.

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