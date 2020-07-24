На украинском курорте в ночном клубе избили полицейского

В Кирилловке Запорожской области посетитель ночного клуба избил полицейского, который проверял соблюдение карантинных правил.

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Как сообщили в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел сегодня, 24 июля, около пяти часов утра. Во время выполнения своей работы полицейского избил 22-летний парень. В результате копу понадобилась медицинская помощь и он сам обратился в больницу.

Правоохранители нашли нападавшего. Им оказался житель Днепра. Молодому человеку теперь вменяют насилие в отношении работника правоохранительных органов. Санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. На данный момент ему готовятся вручить подозрение.

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Ранее мы сообщали, что во Львове мужчина устроили погром в ТЦ и избил полицейского. Неадекватный дебошир угрожал продавцам.

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Также, напомним, на столичном вокзале жительница Закарпатья ударила копа в голову, а спутник женщины распылил в лицо полицейскому слезоточивый газ.

Кроме того, мы писали, что на столичной Оболони шестеро человек напали на копа. Они ударили его по голове бутылкой и отобрали оружие – подробности смотрите в видеосюжете:

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