На украинском курорте в ночном клубе избили полицейского

В Кирилловке Запорожской области посетитель ночного клуба избил полицейского, который проверял соблюдение карантинных правил.
Как сообщили в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел сегодня, 24 июля, около пяти часов утра. Во время выполнения своей работы полицейского избил 22-летний парень. В результате копу понадобилась медицинская помощь и он сам обратился в больницу.
Правоохранители нашли нападавшего. Им оказался житель Днепра. Молодому человеку теперь вменяют насилие в отношении работника правоохранительных органов. Санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. На данный момент ему готовятся вручить подозрение.
Ранее мы сообщали, что во Львове мужчина устроили погром в ТЦ и избил полицейского. Неадекватный дебошир угрожал продавцам.
Также, напомним, на столичном вокзале жительница Закарпатья ударила копа в голову, а спутник женщины распылил в лицо полицейскому слезоточивый газ.
Кроме того, мы писали, что на столичной Оболони шестеро человек напали на копа. Они ударили его по голове бутылкой и отобрали оружие – подробности смотрите в видеосюжете:
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