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На украинском курорте заметили мощный смерч: видео стихии

26 июля, 14:05

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Стихия пронеслась недалеко от баз отдыха

В курортной Кирилловке Запорожской области пронесся огромный смерч. Необычное для Украины явление напугало местных жителей.

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На видео, которое сняли очевидцы, видно, как стихия проносится в нескольких десятках метров от баз отдыха.

Отметим, что в последнее время смерчи стали довольно частыми гостями в Украине, и их постоянно фиксируют на видео очевидцы. В частности, не так давно в Крыму пронесся мощный смерч.

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Кроме того, недавно огромный смерч заметили в горных районах Ивано-Франковской области. Стихию сопровождал сильный град размером с перепелиные яйца и мощный ветер.

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А в Николаевской области смерч появился над морем в районе курортного поселка Рыбаковка. По словам метеорологов, чаще всего смерчи образуются в результате столкновения теплого воздуха, насыщенного водяным паром, с холодными сухими потоками.

Видео: Facebook / Женя Байдак

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видео стихия смерч базы отдыха Запорожская область кирилловка

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