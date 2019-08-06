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На запорожском курорте произошла драка с поножовщиной: есть погибший

Сегодня, 09:35

Еще трое мужчин получили ранения

На запорожском курорте произошла драка с поножовщиной: есть погибший Запорожье Еще трое мужчин получили ранения

В курортном поселке Кирилловка Запорожской области драка с поножовщиной между двумя компаниями закончилась убийством. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

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По его словам, инцидент произошел на этих выходных, 3 августа, на пляже развлекательного центра "Сальвадор Дали". Как выяснилось, сначала между отдыхающими возник конфликт, который перерос в поножовщину. В результате этой драки ранения получили четверо жителей Запорожской области, их всех госпитализировали. Но вчера утром один из раненых мужчин, 1990 года рождения, скончался в больнице.

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Отметим, что сразу после поножовщины местные копы задержали трех участников поножовщины. Вчера Мелитопольской суд избрал меру пресечения для двух задержанных подозреваемых – круглосуточный домашний арест без средств контроля, а третьего, по словам Аброськина, суд может отпустить сегодня.

Также сообщалось, что под Киевом женщина ударила ножом мужчину и получила восемь лет тюрьмы.

А в Киеве полиция объявила в розыск мужчину, которого подозревают в том, что он прямо на улице ударил женщину ножом в живот. На его поиски были ориентированы все наряды столичной полиции.

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