На запорожской трассе после ДТП перевернулся грузовики: опубликованы фото

Сегодня, 09:59

Две грузовые машины не поделили дорогу недалеко от Степногорска

Фото: Zanoza
Фото: Zanoza

В Запорожской области недалеко от поселка Степногорск произошла серьезная авария – столкнулись две грузовые машины. Удар был настолько силен, что один из грузовиков перевернулся.

Как сообщает издание Zanoza со ссылкой на очевидцев, ДТП произошло 12 ноября около 6:30 недалеко от железнодорожного моста, где ведутся ремонтные работы. Также стало известно, что один из грузовиков-участников аварии был загружен трубами.

Одного из водителей зажало в деформированной кабине. Прибывшие спасатели извлекли мужчину и передали медикам скорой помощи.

Напомним, ранее в Харьковской области 17-летний парень, взяв без спроса отцовскую машину, устроил смертельное ДТП. В аварии погибла 16-летняя девушка.

Также мы писали о том, как в в Харькове легковой Nissan наехал на 49-летнего мужчину, который лежал на дороге. Авария произошла поздним вечером 4 ноября, недалеко от гаражного кооператива. За рулем иномарки находилась 64-летняя женщина.

Ранее мы уже писали о том, что с 1 января по 1 октября 2018 года на автодорогах Украины произошло 108 070 аварийПо данным правоохранителей, в ДТП погибли 2266 человек, а 22 394 – получили травмы. 
ДТП, грузовики, запорожская область

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