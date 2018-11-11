Во Львове пьяный иностранец на фуре устроил два ДТП

Сегодня, 21:24

На нарушителя составили пять протоколов


facebook.com/lvivpolice

facebook.com/lvivpolice

Нетрезвый водитель-иностранец на грузовом автомобиле совершил два аварии во Львове и скрылся. Об этом накануне сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

Отмечается, что первое ДТП произошло на улице Кривоноса, где водитель наехал на столбцы. С места происшествия он уехал, а уже на улице Липинского столкнулся с автомобилем Toyota, который стоял на светофоре и снова скрылся.

"Патрульные быстро разыскали виновника и сразу поняли, что он нетрезв. Устройство Драгер показало результат 2,98 промилле. На него составили пять протоколов два за ДТП, еще два – за побег с мест аварии и последний – за управление в нетрезвом состоянии", – говорится в сообщении.

Мужчину доставили в суд. В целом, с судебными пошлинами и штрафами, ему придется заплатить почти 16 тысяч гривен. Также у иностранца забрали водительские права на один год. Вернут ему их уже в стране проживания. Грузовик забрал трезвый водитель.

Не так давно в Ровенской области, на трассе Киев – Чоп, произошло смертельное ДТП, в котором погиб мужчин. 58-летний житель Киева, управляя автобусом Volvo, который следовал из Львова в столицу, в селе Крылов совершил наезд на пешехода. Последний пересекал проезжую часть дороги в неустановленном месте.

А во Львовской области на той же трассе автомобиль Nissan насмерть сбил 35-летнего мужчину-пешехода

Добавим, что только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек,  пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП. 
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