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В Бердянске посреди улицы ограбили школьницу

Сегодня, 12:54

Нападавший вырвал из рук ребенка мобильный телефон и скрылся

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Нацполиция
В Бердянске посреди улицы ограбили школьницу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bfe/ad1/5c5bfead12683.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bfe/ad1/5c5bfead12683.jpg Запорожье Нападавший вырвал из рук ребенка мобильный телефон и скрылся

В Бердянске копы оперативно задержали мужчину, который напал на школьницу. Об этом сообщили в пресс-службе управления Нацполиции в Запорожской области.

Как стало известно, 25 февраля, к стражам порядка обратилась 33-летняя местная жительница, которая рассказала, что неизвестный вырвал из рук ее 10-летней дочери мобильный телефон и скрылся.

В ходе отработки территории полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 40-летний местный житель. Украденный гаджет у него изъяли. По факту грабежа открыто уголовное производство. Задержанному грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее мы писали, чтов Одесской области четверо неизвестных в масках совершили разбойное нападение на семью.  Потерпевших с многочисленными травмами госпитализировали.

Кроме этого, в Днепре полицейские задержали банду грабителей, которые связали и ограбили семейную пару. Преступление воры совершили в поселке Горяновское Днепропетровской области. Проникнув через окно в дом и связав семью, грабители в масках вскрыли сейф, из которого забрали деньги и ювелирные изделия. После чего скрылись с места преступления.

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Тег ограбление, нападение, Бердянск, грабеж, запорожская область

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