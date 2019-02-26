В Бердянске посреди улицы ограбили школьницу
Нападавший вырвал из рук ребенка мобильный телефон и скрылся
В Бердянске копы оперативно задержали мужчину, который напал на школьницу. Об этом сообщили в пресс-службе управления Нацполиции в Запорожской области.
Как стало известно, 25 февраля, к стражам порядка обратилась 33-летняя местная жительница, которая рассказала, что неизвестный вырвал из рук ее 10-летней дочери мобильный телефон и скрылся.
В ходе отработки территории полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 40-летний местный житель. Украденный гаджет у него изъяли. По факту грабежа открыто уголовное производство. Задержанному грозит до четырех лет лишения свободы.
Ранее мы писали, чтов Одесской области четверо неизвестных в масках совершили разбойное нападение на семью. Потерпевших с многочисленными травмами госпитализировали.
Кроме этого, в Днепре полицейские задержали банду грабителей, которые связали и ограбили семейную пару. Преступление воры совершили в поселке Горяновское Днепропетровской области. Проникнув через окно в дом и связав семью, грабители в масках вскрыли сейф, из которого забрали деньги и ювелирные изделия. После чего скрылись с места преступления.
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