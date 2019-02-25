В Запорожье грабители напали на двоих парней

Грабители отобрали у потерпевших мобильные телефоны и скрылись

Иллюстрация. Фото: Нацполиция

В Запорожье грабители напали на двоих парней //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/40d/734/5c640d7341dff.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/40d/734/5c640d7341dff.jpg 2019-02-25T12:31:00+02:00 Запорожье Грабители отобрали у потерпевших мобильные телефоны и скрылись

В Запорожье задержали злоумышленников, которые напали на двух парней и ограбили их. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Как стало известно, в ночь на 25 февраля к полицейским обратились двое парней и сообщили, что на них напали неизвестные и отобрали мобильные телефоны. Также потерпевшие передали полицейским точные приметы нападавших.

Спустя некоторое время обнаружили злоумышленников на улице Сталеваров. Пострадавшие подтвердили, что именно эти мужчины напали на них. На место происшествия вызвали следователей. По данному факту проводится расследование.

Напомним, ранее произошло разбойное нападение на ломбард в Киеве, во время которого застрелили охранника. Копы открыли два уголовных производства – по статьям "Умышленное убийство" и "Разбой".

Также мы писали о задержании подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в Харьковской области, которое было совершено в масках Шрека.

Кроме того, не так давно был ограблен ювелирный магазин, расположенный в торгово-развлекательном центре Херсона.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Запорожье грабители напали на двоих парней". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.